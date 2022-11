Non sopporta la madre, chiama la polizia e si fa arrestare

Meglio in galera che a casa con la mamma. Letteralmente. Un uomo di 34 anni agli arresti domiciliari a casa della madre è evaso e si è fatto arrestare perché non riusciva più a sopportarla. È successo nella notte tra giovedì e venerdì 25 novembre in piazza Anita Garibaldi a Milano (zona Baggio). Il fatto è stato reso noto dalla questura.

Tutto è iniziato intorno a mezzanotte e mezza quando l'uomo ha chiamato il 112 dicendo di trovarsi agli arresti domiciliari e di non sopportare più la madre, e chiedendo una soluzione alternativa. L'operatore non ha potuto fare altro che dirgli che non poteva intervenire e che per il momento non c'erano alternative.

Dopo la prima chiamata ne sono arrivate altre due, tutte dello stesso tenore e che hanno ricevuto la stessa risposta. Con la quarta chiamata il 35enne ha annunciato che era evaso dagli arresti domiciliari. Sono quindi intervenuti i poliziotti che lo hanno arrestato. Per lui sono scattate le manette ed è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima, il giudice dovrà stabilire se metterlo nuovamente agli arresti domiciliari - non è escluso che possa tornare a scontare la pena a casa della madre - oppure trasferirlo in carcere.