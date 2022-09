Lo stalker arrestato in chiesa a Milano

È andato in chiesa e per lui sono scattate le manette. Un cittadino filippino di 35 anni è stato arrestato dalla polizia in una chiesa evangelica di via Padova a Milano durante la funzione di domenica 25 settembre perché stava stalkerando l'ex moglie.

Tutto è accaduto poco dopo le 12.30, come riferito dalla questura. L'uomo, secondo quanto ricostruito da via Fatebenefratelli, si è presentato in chiesa sbraitando e urlando che avrebbe dovuto parlare con la sua ex moglie, donna che lo aveva lasciato e denunciato per i suoi atteggiamenti persecutori.

Gli altri fedeli presenti in chiesa sono accorsi in aiuto della donna (33 anni) difendendola e chiamando le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della questura che hanno identificato l'uomo e, dopo la denuncia della 33enne, lo hanno arrestato in flagranza per il reato di atti persecutori.