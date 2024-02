Trovato con 4,5 kg di coca nel sacchetto della spesa

In mano aveva un sacchetto. E dentro c’erano 4,5 chili di cocaina. Per lui sono scattate le manette, arrestato dalla polizia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei guai un 30enne già noto alle forze dell’ordine.

Tutto è successo nel pomeriggio di sabato 24 febbraio a Carrobbio degli Angeli (Bergamo) quando i detective della squadra mobile di Milano hanno intercettato il 30enne durante un servizio antidroga. L’uomo, più nel dettaglio, era appena uscito da una cantina di un palazzo, quando è stato fermato e perquisito. Nel sacchetto sono stati trovati 4,5 chili di “bianca”, nella cantina dove era appena uscito, invece, è stato trovato un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento delle dosi.

Non solo, nella casa di un famigliare (di cui il 30enne aveva le chiavi) sono stati trovati 1.100 euro in contanti e altro materiale per il confezionamento. Per lui, sottoposto alla misura dell’affidamento in prova per reati legati agli stupefacenti, sono scattate le manette. L’uomo è stato accompagnato nel carcere di Bergamo.