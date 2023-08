Serve i clienti (fuori dal suo negozio) con la coca in tasca: arrestato

Aveva tre grammi di coca e stava servendo alcuni clienti in un negozio di alimentari (dove però non risultava lavorare); nel negozio in cui faceva il commesso, invece, aveva un bilancino di precisione, un etto di coca e banconote per 5mila euro. E per lui sono scattate le manette. Un uomo di 58 anni (italiano e già noto alle forze dell'ordine) è stato arrestato dalla polizia in via Vitruvio a Milano nella giornata di mercoledì 23 agosto.

Il 58enne, come reso noto dalla questura attraverso una nota, è stato bloccato durante un blitz della squadra mobile di Milano, gli stessi agenti che lo avevano arrestato nel 2018. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Non solo, un marocchino di 42 anni che viveva nella stessa casa del 58enne è stato indagato in stato di irreperibilità perché nel corso della perquisizione domiciliare sono stati trovati quasi 10 grammi di cocaina nei suoi jeans.

Nella giornata di mercoledì gli agenti della questura di Milano hanno passato al setaccio la zona attorno a Corso Buenos Aires. Nel corso dell'attività sono state controllate 244 persone e 61 sono risultate avere precedenti di polizia. Il servizio è stato predisposto dal Questore di Milano Giuseppe Petronzi ed era "volto alla prevenzione di reati di natura predatoria in un’area che, pur ad agosto, è interessata da una notevole presenza di turisti e clienti dei numerosi negozi del corso". All'operazione hanno partecipato gli agenti del commissariato città studi, delle volanti delle unità cinofile e delle sezioni polmetro e bike dell’ufficio prevenzione generale, del reparto prevenzione crimine lombardia, della polizia scientifica e del reparto mobile. Nove cittadini stranieri sono stati accompagnati in questura per accertamenti riguardo la loro identità e la loro posizione sul territorio nazionale: due di loro sono stati denunciati, uno per la violazione al foglio di via obbligatorio cui era sottoposto e l’altro per il possesso di un coltello.