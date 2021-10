Ha 'spostato' 2 milioni dalla società di cui era liquidatore a quella della moglie: arrestati con l'intermediario

Aveva 'spostato' due milioni di euro dalla società di cui era liquidatore ad un'altra, di cui era rappresentante legale la moglie, sfruttando una società intermediaria aperta da un terzo uomo, creata apposta per questa operazione. Il raggiro è stato scoperto dalla guardia di finanza di Potenza che ha arrestato (ai domiciliari) le tre persone. In particolare, l'intermediario è un milanese.

Gli arresti sono stati eseguiti mercoledì mattina su disposizione della procura di Potenza. Il liquidatore è accusato di peculato visto il suo ruolo pubblico, tutti e tre per riciclaggio. Lo schema era il seguente: D.T., 58 anni, commercialista di Rionero in Vulture (Potenza) e liquidatore nominato dal Ministero della Co.Se.B., Consorzio Cooperative Servizi di Basilicata, aveva ottenuto un credito di due milioni di euro per prestazioni della Co.Se.B. in favore della Ciclat Ausiliari Traffico Società Cooperativa (che gestiva a Roma gli ausiliari del traffico).

L'uomo ha venduto il diritto di credito a oltre dieci volte meno del suo valore (170 mila euro) ad una società di Milano, la Holding Class Srl, il cui rappresentante legale era A.C., 50enne meneghino, revisore e tributarista. La società, secondo quanto è emerso, è stata di fatto creata apposta per quest'operazione. La Holding Class, immediatamente, ha rivenduto il titolo di credito a favore della Pandora Società Cooperativa, con sede a Rionero in Vulture (Potenza) e, come rappresentante legale, C.G.P., 55enne, moglie di D.T., il liquidatore della prima società. Il secondo passaggio è 'costato' 200 mila euro. Infine la Pandora ha riscattato rapidamente il credito di due milioni, appena acquisito.

Oltre ai tre arresti si procederà probabilmente per responsabilità amministrativa nei confronti della Holding Class e della Pandora.