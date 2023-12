Arrestato in Valtellina: deve scontare 12 anni per sequestro di persona

Deve scontare 12 anni di reclusione per sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni personali aggravate e detenzione illecita di armi. L'uomo, di cui non è stata diffusa l'età, è stato portato in carcere a Sondrio il 23 dicembre.

Si tratta di un cittadino italiano, residente nella città metropolitana di Milano, che si trovava sottoposto agli arresti domiciliari presso la comunità 'La Centralina' di Morbegno (Sondrio). La locale squadra mobile ha dato esecuzione al provvedimento, emesso dalla procura generale presso la Corte d'Appello di Milano.