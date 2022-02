Spintona i poliziotti che lo fermano per un controllo in metro: arrestato

Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato nel mezzanino della metro perché ha spintonato i poliziotti che lo avevano fermato per un controllo. È successo nella fermata di Loreto, sulla linea M1, nella mattinata di martedì 1° febbraio.

Tutto è accaduto poco prima delle 8:30, come riferito da via Fatebenefratelli. Il giovane, cittadino egiziano, stando a quanto messo a verbale, sarebbe stato fermato per un controllo dagli agenti della polmetro ma si sarebbe prima opposto e poi avrebbe cercato di allontanarsi spintonando i poliziotti.

Non è andato molto lontano: gli agenti lo hanno braccato, identificato e arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Rischia una condanna fino a 5 anni di reclusione.