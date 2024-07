Arrestati per corruzione il generale dei carabinieri Oreste Liporace e l'imprenditore Ennio De Vellis

Traffico di influenze illecite, emissione di fatture per operazioni inesistenti, corruzione e turbata libertà degli incanti. Queste le accuse nei confronti del generale dei carabinieri Oreste Liporace e dell'imprenditore laziale Ennio De Vellis che ha portato ai relativi arresti. Le misure cautelari sono state emesse dal gip del tribunale di Milano. Il generale - immediatamente sospesa dall'Arma - è stato arrestato dai carabinieri del Ros, l’imprenditore dalla guardia di finanza.

L'inchiesta è relativa a un appalto da quasi 700mila euro per servizi di pulizia affidati alla Fabbro spa dei fratelli Massimiliano e William, indagati. Liporace sarebbe stato corrotto con 22mila euro, borse di lusso, noleggi auto e biglietti per l'Olimpico e per la Scala di Milano. Si indaga anche su un presunto traffico di influenze illecite in relazione alla promessa - non "concretizzata" - di far ottenere al gruppo Fabbro "appalti all'interno del Vaticano" e su un appalto triennale da 15 milioni per "il servizio di ristorazione presso alcune sedi della presidenza del Consiglio dei ministri" che è stato "effettivamente ottenuto" dalla società.

Il procuratore di Milano, Marcello Viola, fa sapere che sono indagati in stato di libertà “imprenditori, funzionari e dirigenti pubblici di amministrazioni centrali dello stato”. Le indagini, si legge in una nota, “si sono concentrate su illecite assegnazioni di fondi e appalti pubblici in cambio di denaro e altre utilità, nonché mediante la concertazione dei soggetti economici fittiziamente partecipanti alle procedure di gara”.

Attualmente sono in corso perquisizioni e acquisizioni di atti in varie province d’Italia, tra cui Milano, presso enti pubblici, persone fisiche e società coinvolte a vario titolo.