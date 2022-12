L'uomo trovato in Centrale con un documento falso: "L'ho comprato per andare in Svizzera"

Afgano lui, georgiano il suo passaporto. Un uomo di 25 anni è stato arrestato domenica in Centrale a Milano con l'accusa di possesso di documento contraffatto dopo essere stato trovato in giro con un passaporto palesemente falso.

Il 25enne è stato fermato per un normale controllo accanto ai binari e ha consegnato un documento con la grafica totalmente sbiadita e con i dispositivi di sicurezza "invisibili". Dopo che gli agenti hanno più volte chiesto spiegazioni al giovane, è stato lui stesso ad ammettere di averlo acquistato illegalmente per raggiungere Brig, in Svizzera. A quel punto per lui sono scattate le manette.

La stessa sorte il giorno prima, sempre in Centrale, era toccata a un 28enne, cittadino marocchino. Passando nella Galleria delle carrozze, i poliziotti lo hanno visto mentre scippava alle spalle una viaggiatrice, portandole via il cellulare. Rincorso e bloccato, il ladro è stato poi dichiarato in arresto con l'accusa di furto.