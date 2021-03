Era in giro per il paese anziché ai domiciliari, arrestato dai carabinieri

Era agli arresti domiciliari, o almeno avrebbe dovuto esserlo. Invece era in giro per la città, come se nulla fosse. I carabinieri, mercoledì pomeriggio, lo hanno notato vicino a un negozio del popolare quartiere Satellite di Pioltello durante un normale giro di perlustrazione, lo hanno riconosciuto e si sono fermati per controllarlo.

L'uomo, che ha cinquantuno anni ed è residente a Pioltello, era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari perché, il 27 febbraio, sorpreso mentre rubava dentro un furgone in sosta a Cernusco sul Naviglio.

Nella mattinata di giovedì si è svolto, in collegamento telematico, il rito direttissimo, al termine del quale il giudice ha nuovamente ordinato gli arresti domiciliari per il cinquantunenne.