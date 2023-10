Il ragazzo fermato a Milano con 2.300 dosi di "droga dell'amore"

Un ragazzo di 24 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato nella notte tra lunedì e martedì a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso in possesso di 230 grammi di Mdpv, una droga sintetica apparsa sul mercato italiano nei primi anni 2000 considerata "afrodisiaca" - tanto da rientrare nelle "chemsex" -, ma con effetti devastanti come la cocaina.

Il giovane è stato fermato poco dopo le 4 in via Rembrandt da una volante del commissariato Sempione. È bastata una rapida perquisizione ai poliziotti per trovare la sostanza, ribattezzata anche come "droga dell'amore" e venduta in dosi da 0,1 grammo proprio per la sua potenza.

Soltanto giovedì scorso la polizia aveva arrestato un 51enne titolare di un centro massaggi di via Marco D'Oggiono. Nel suo locale erano stati trovati 700 grammi di Mdpv in un armadietto, oltre che 52mila euro in contanti, che erano stati nascosti in una cassaforte sistemata dietro la cassetta per il primo soccorso.