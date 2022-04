Parcheggia in strada l'auto senza assicurazione (imbottita di droga): arrestato

Aveva lasciato per strada l'auto imbottita di marijuana e hashish e per lui sono scattate le manette. Un italiano di 40 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia locale di Milano per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti perché trovato in con oltre un chilo tra "erba", "fumo" e cocaina. Il fatto è stato reso noto da Piazza Beccaria attraverso una nota.

Tutto è iniziato durante una normale operazione della polizia locale: gli agenti stavano controllando le auto in sosta nel municipio 7 quando si sono accorti che una Ford Festa era senza assicurazione. Non solo, trovando una portiera aperta hanno controllato che i documenti fossero in ordine e una volta all'interno dell'abitacolo sono stati investiti da un forte odore di marijuana. Nel bagagliaio sono stati trovati 4 sacchi di plastica con lo stupefacente mentre nel cruscotto, nascosto all'interno di un guanto, è stato rinvenuto un panetto di hashish; un altro "mattoncino" del tutto simile al primo, infine, è stato trovato sotto al sedile del guidatore.

Mentre i vigili procedevano alla stesura del verbale si è presentato il proprietario del veicolo che successivamente ha accompagnato i ghisa a casa sua. Qui la pattuglia è stata raggiunta dal nucleo cinofilo che, dopo avere cercato altra droga in casa (senza trovare nulla), è sceso in cantina dove il cane si è diretto con sicurezza davanti a una porta, poi forzata dagli agenti. In due scatole di cartone sono stati trovati circa due etti di cocaina e tre bilancini di precisione. Tutto i materiale trovato è stato sequestrato mentre per il 40enne sono scattate le manette.