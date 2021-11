La macchina lasciata in strada a Milano piena di droga (anche nel bocchettone della benzina)

Beccato praticamente con le mani nel "sacco". Un uomo di 49 anni, un cittadino marocchino con precedenti, è stato arrestato lunedì pomeriggio dalla polizia a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso in possesso di oltre mezzo chilo di droga.

Per lui i guai sono iniziati quando in via Eritrea, a bordo della sua bici, ha incontrato gli agenti della VI sezione della squadra mobile - guidati da Massimiliano Mazzali - che stavano effettuando dei controlli in zona. Alla vista del 49enne, una loro vecchia conoscenza, gli investigatori hanno iniziato a tenerlo d'occhio e lo hanno visto avvicinarsi a un'auto lasciata in strada, prendere qualcosa e poi allontanarsi.

Quando ha capito di essere seguito, il pusher ha accelerato cercando di scappare in bici - inutilmente - e nella fuga ha buttato un panetto da 100 grammi di hashish e proprio le chiavi della macchina. Dal portabagagli della vettura, intestata a un prestanome, sono saltati fuori altri 400 grammi di fumo e un paio di palline di cocaina, mentre nel bocchettone della benzina erano nascosti altri 12 grammi e mezzo di "coca". Il 49enne, che evidentemente utilizzava la macchina come deposito sicuro, è stato quindi arrestato.