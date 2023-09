Il pusher con la droga di Bart nascosta sotto terra

Lui sulla panchina. La droga sotto terra. Un uomo di 26 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato giovedì pomeriggio dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso in possesso di quasi mezzo chilo di hashish.

A incastrarlo sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Michele Scarola, che nei giorni scorsi avevano ricevuto dai residenti di via Donna Prassede diverse segnalazioni che parlavano di un pusher attivo - e non poco - nel vicino parco di Cascina Caimera.

Verso le 16, i poliziotti sono andati a verificare e hanno visto due ragazzi seduti su una panchina nell'area verde come se fossero in attesa di qualcuno. Effettivamente qualche minuto dopo è arrivato il 26enne a bordo di uno scooter - poi risultato rubato -, che li ha raggiunti e dopo aver scambiato con loro poche parole ha iniziato a scavare nel terreno con le mani, tirando fuori dalla buca un panetto di hashish. A quel punto, su quella stessa panchina il "venditore" ha pesato la droga e l'ha consegnata ai due clienti.

In quel momento gli agenti sono quindi intervenuti e hanno bloccato il 26enne, che ha anche tentato di scappare e di aggredire i poliziotti. Il cane antidroga ha poi individuato il nascondiglio sotto terra, da cui sono saltati fuori altri tre panetti, per un peso totale di 400 grammi. Su tutti i "pezzi" di hashish era affissa un'immagine di Bart Simpson, un segno con ogni probabilità per distinguere la partita di sostanza stupefacente.