Il pusher su 'due ruote' che lancia una bici contro i carabinieri per scappare

Fuga fallita. Un uomo di 28 anni, cittadino albanese, è stato arrestato lunedì mattina a Vimodrone, nel Milanese, dopo essere stato sorpreso in giro con 20 grammi di cocaina.

Per lui i guai sono iniziati quando una pattuglia dei carabinieri lo ha notato mentre si agirava con fare sospetto davanti al parco di via Guareschi, a bordo di una bici. Alla vista dei militari, il ragazzo ha cercato di allontanarsi nell'area verde, ma è stato inseguito e raggiunto.

Una volta braccato, il 28enne ha scagliato la bicicletta contro gli uomini in divisa, colpendone poi uno con una gomitata al petto. Nonostante la sua violenta reazione, i carabinieri sono comunque riusciti a bloccarlo e ammanettarlo. Perquisito, il pusher è stato trovato in possesso dei 20 grammi di "coca", già divisi in 40 dosi. Il ragazzo risponde delle accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.