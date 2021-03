L'amico gli presta il box per le bici, lui lo usa per la droga: arrestato 24enne (con 10mila euro)

In quel garage doveva sistemare le sue biciclette, almeno così aveva detto all'amico. In realtà, hanno poi accertato gli agenti, quello spazio gli serviva decisamente per altro. Un ragazzo di 24 anni, un giovane italiano con piccoli precedenti, è stato arrestato martedì pomeriggio dagli uomini della squadra Mobile con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Gli investigatori della VI sezione, guidati dal dirigente Massimiliano Mazzali, erano in zona Sempione per dei servizi di controllo e lo hanno notato in via General Govone mentre entrava in un box per poi uscirne pochi attimi dopo.

Insospettiti dall'atteggiamento del 24enne, gli agenti hanno deciso di vederci chiaro e lo hanno fermato. Dopo aver verificato i suoi precedenti, proprio per spaccio, i poliziotti lo hanno perquisito e nella tasca del giubbotto gli hanno trovato un panetto da 100 grammi di hashish. A quel punto, la perquisizione è stata estesa anche al garage, da dove sono saltati fuori altri 100 grammi di fumo. A casa sua, poco distante, i poliziotti hanno invece trovato 10mila euro in contanti, segno che la sostanza stupefacente "trattata" nell'ultimo periodo fosse probabilmente di più.

Il box, hanno accertato gli agenti, era intestato a un secondo uomo, un amico del giovane, che è però risultato totalmente estraneo a tutto. Raggiunto dalla polizia, il proprietario del garage ha spiegato di averlo affittato gratuitamente al 24enne, che gli aveva chiesto un posto per lasciare le sue biciclette.