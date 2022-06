Il 18enne insospettabile con la droga in cameretta nella casa di mamma e papà

Un po' negli slip, un po' a casa di mamma e papà. Un ragazzo di 18 anni, un italiano senza nessun guaio con la giustizia alle spalle, è stato arrestato mercoledì sera a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di quasi un etto di droga.

I guai per lui sono iniziati quando una volante del commissariato Sempione lo ha fermato mentre passava in via Niccolini a bordo del suo scooter. Da un primo controllo, il giovane è risultato pulito, ma gli agenti sono stati attirati da un chiaro odore di "fumo" e hanno così chiesto al 18enne se avesse qualcosa da nascondere. Quando ha capito di essere ormai in trappola, il ragazzo ha spontaneamente consegnato agli agenti un panetto da 40 grammi di hashish che aveva nascosto negli slip.

A quel punto la perquisizione si è spostata nella casa in cui vive con i suoi genitori. Nella sua cameretta, sistemati in uno zaino, sono stati scoperti altri 40 grammi di "fumo", che sono stati sequestrati. Per il 18enne sono quindi scattate le manette.