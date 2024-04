Nella cantina del pusher (che vive con mamma e papà) oltre tre chili di droga

"Covo" scoperto, "tesoro" sequestrato. Un ragazzo di 28 anni, cittadino dell'Ecuador, è stato arrestato lunedì sera a Segrate con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che in una sua cantina sono stati scoperti oltre tre chili di droga.

A incastrarlo sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, guidati da Michele Scarola, che verso le 19.30 hanno notato la Ford Fiesta con a bordo il giovane fare dei giri per le strade di Porta Venezia prima di fermarsi in via Mascagni. Lì, senza mai scendere dal veicolo, il conducente ha "ricevuto" un secondo ragazzo, che ha preso qualcosa e si è allontanato.

Convinti che il sospettato avesse appena ceduto una dose, gli investigatori lo hanno seguito fino a casa sua, a Segrate, dove lo hanno poi bloccato e controllato. Nella macchina i poliziotti hanno scoperto 100 grammi di hashish e 10 di marijuana, oltre che 60 euro in contanti, mentre dall'appartamento in cui il 28enne vive con mamma e papà sono saltati fuori altri 37 grammi di "erba".

Durante la perquisizione, però, gli agenti hanno notato una chiave di una cantina, poi individuata in un condominio accanto a quello di residenza dell'arrestato. Là erano stipati altri 3 chili e 400 grammi di hashish, tutti divisi in panetti da 100 grammi ciascuno e quasi tutti con sopra un "diamante", evidentemente un simbolo usato per distinguere la partita della sostanza.