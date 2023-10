L'impiegato 62enne che nascondeva 6 chili di droga in casa

Una dose in tasca, il resto a casa. La stessa casa in cui avrebbe voluto mettere in piedi una serra artigianale. Un uomo di 62 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato lunedì sera a Cernusco sul Naviglio con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso in possesso di poco meno di sei chili di marijuana.

I guai per lui sono iniziati quando è stato controllato in strada dai carabinieri, che gli hanno trovato due grammi di "erba" addosso. A quel punto, i militari si sono spostati nel suo appartamento, da dove sono saltati fuori 5,9 chili di droga, oltre a tutto il necessario per allestire una serra artigianale, che pare dovesse "nascere" nella cantina dell'abitazione.

L'uomo, che lavora come impiegato per un'azienda, è stato arrestato e messo ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.