Vede i carabinieri e "risponde" al telefono (per finta), ma finisce male

Voleva diventare "invisibile". Ha fatto esattamente il contrario. Un ragazzo di 20 anni, un giovane albanese con precedenti, è stato arrestato mercoledì sera a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio dopo essere stato trovato in possesso con diverse dosi di cocaina.

A fermarlo sono stati i militari del Radiomobile, che lo hanno incrociato in strada verso le 19 all'angolo tra via Ripamonti e viale Toscana. Alla vista dell'auto dei carabinieri, il 20enne ha provato a girarsi di spalle e ha preso in mano il cellulare fingendo di essere al telefono.

Quella mossa ha finito per attirare l'attenzione dei carabinieri, che si sono avvicinati e lo hanno bloccato. Dai jeans del ragazzo è saltato fuori un involucro di cellophane con all'interno 51 grammi di cocaina, evidentemente pronti per essere spacciato. Il 20enne, che in passato era già finito in manette per droga, è stato di nuovo arrestato.