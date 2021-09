Droga affare di famiglia: 31enne arrestato, 10 giorni dopo suo fratello

Lo stesso destino di suo fratello. Un uomo di 31 anni, un cittadino marocchino irregolare in Italia, è stato arrestato nelle scorse ore dalla guardia di finanza di Milano in esecuzione di un provvedimento di fermo emesso dalla procura meneghina. Il 31enne è infatti ritenuto il capo di un'organizzazione dedita allo spaccio di droga in tutta la Lombardia. I finanzieri di Gorgonzola e Paderno Dugnano sono arrivati a lui seguendo le tracce lasciate da un altro arresto, quello del fratello.

Lo scorso 27 agosto, era stato proprio lui a finire in manette dopo essere stato scoperto con oltre 8 chili di cocaina, 25mila euro di cocaina e un'arma clandestina. Da lì, mettendo insieme i pezzi del puzzle, gli investigatori sono arrivati al 31enne M.A. - il più grande in famiglia - ritenuto il vero responsabile dell'approvvigionamento della sostanza stupefacente.

Dopo specifici servizi di pedinamento, il trafficante è stato bloccato prima che potesse tentare la fuga dall’Italia e portato nel carcere di Bergamo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Quando è stato fermato, l'uomo nascondeva negli slip 13mila euro in contanti.