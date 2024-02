"Ho la foto del documento sul telefono" (ma non solo): 17enne arrestato dalla polizia

Tradito dal telefono. Che ha mostrato lui stesso. Un ragazzo di 17 anni, cittadino peruviano con precedenti, è stato arrestato nella notte tra martedì e mercoledì a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che in casa sua sono stati trovati 125 grammi di hashish.

Per lui i guai sono iniziati poco prima delle 3, quando una volante lo ha fermato sul cavalcavia Luraghi - in zona Forze Armate - per un normale controllo. Il minorenne ha detto di non avere documenti con sé, ma ha spiegato ai poliziotti di avere una foto della carta d'identità sul cellulare e così ha aperto la galleria per mostrarla.

Tra un'immagine e l'altra, però, gli agenti hanno notato alcune fotografie sospette, di dosi di droga, che li hanno spinti a compiere altri accertamenti. È così scattato un controllo nell'abitazione in cui vive il 17enne, poco lontano, ed è stato scoperto il panetto di "fumo". Per lui si sono quindi aperte le porte del carcere Beccaria.