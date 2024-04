I pusher con la droga negli ovetti Kinder

La droga al posto della sorpresa. Due uomini - un 26enne marocchino e un 24enne algerino, entrambi con precedenti ed entrambi irregolari - sono stati arrestati nella notte tra lunedì e martedì a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati scoperti in giro per la città con cocaina ed eroina pronte da vendere.

I due sono stati fermati verso l'una in viale Martini dagli agenti, che li hanno poi perquisiti trovandoli in possesso di alcuni "gusci" usati per le sorprese degli ovetti Kinder. All'interno, però, i pusher avevano nascosto 19 dosi di "coca" e 7 di eroina.

In mattinata le manette erano scattate anche per un 28enne, cittadino egiziano, controllato dalla polizia in piazzale Lugano. Addosso all'uomo gli agenti hanno scoperto tre pasticche di ecstasy, mentre altri 350 grammi di hashish sono stati sequestrati nella sua abitazione, in zona viale Certosa. Il ragazzo aveva con sé anche 2.700 euro falsi.