Vede la polizia e butta la droga: uomo arrestato al parco

Ha cercato di liberarsi della droga quando ha visto gli agenti, ma è stato tutto inutile. Un ragazzo di 20 anni - cittadino egiziano, classe 2003 - è stato arrestato nella mattinata di venerdì poco prima delle 11 in via Mambretti a Milano, nei pressi del parco Palizzi, in zona Quarto Oggiaro. Il giovane, irregolare e con precedenti, aveva con sé 24 grammi di hashish, che gli sono costati l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Alla vista della volante, impegnata in un normale servizio di controllo, il 20enne ha cercato di buttare la droga, ma è stato notato dai poliziotti che hanno recuperato l'hashish e lo hanno fermato. Addosso, il ragazzo aveva altre due dosi da un grammo ciascuna.

Poche ore dopo, verso le 19, la stessa sorte è toccata a un 26enne, cittadino marocchino, anche lui finito in manette con l'accusa di spaccio. L’uomo è stato trovato nel parco Vittorini con 93 grammi di hashish e un bilancio di precisione. Il pusher è stato intercettato durante un controllo in zona: tentata la fuga, è stato raggiunto e bloccato dagli agenti.