Il vigile in monopattino che insegue (e arresta) il 16enne in fuga

Fermato con il suo stesso monopattino. Un ragazzo di 16 anni, un giovane italiano, è stato arrestato lunedì sera a San Giuliano Milanese con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso in possesso di 90 grammi di hashish.

Per lui i guai sono iniziati verso le 19, quando una pattuglia della polizia locale lo ha visto sfrecciare per le vie del quartiere Borgolombardo a bordo del suo mezzo elettrico. Fermato dai vigili, il 16enne ha scagliato il monopattino a terra e ha cercato di scappare a piedi. Mentre uno dei "ghisa" è risalito in auto e lo ha inseguito, l'altro ha recuperato il monopattino del ragazzo ed è riuscito a raggiungerlo e bloccarlo in via Sestogallo, all'ingresso del tunnel pedonale, anche grazie all'intervento di un passante che ha assistito alla scena.

Gli agenti, diretti dal comandante Fabio Allais, hanno sequestrato in tutto 90 grammi di "fumo", in parte buttati durante la fuga e in parte trovati nell'appartamento del giovane. Per lui si sono aperte le porte del carcere Beccaria di Milano.