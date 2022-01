Spacciatore arrestato a San Zenone dopo una scazzotta con la polizia

Domenica a San Zenone al Lambro (Milano), la polizia ferroviaria ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza, violenza e

lesioni a pubblico ufficiale un cittadino marocchino 38enne, pluripregiudicato per reati specifici.

Durante gli appostamenti per contrastare lo spaccio di droga nella zona, gli agenti hanno notato, nell'area boschiva adiacente ai binari della linea alta velocità due uomini. Il primo, vicino la recinzione, parlava con un gruppo di persone mentre il complice, dal suo marsupio, gli passava la sostanza stupefacente pesata mediante l'utilizzo di un bilancino di precisione per poi consegnarla agli acquirenti in cambio di denaro.

Scoperta l'attività di spaccio, gli agenti della polfer si sono avvicinati, ma i due si sono dati alla fuga. Uno ha fatto perdere le sue tracce, mentre l'altro, dopo aver scavalcato la recinzione ed essere entrato all'interno dell'area boschiva, ha lanciato a terra il marsupio contenente la droga, è stato raggiunto dai poliziotti ed è stato bloccato dopo una colluttazione.

All'interno del marsupio gli agenti hanno rinvenuto oltre 3 etti di eroina, un etto e mezzo di cocaina e 530 euro in contanti. A seguito di perquisizione domiciliare, nell'abitazione del 38enne, è stata rinvenuta la somma di 660 euro e un involucro di color marrone contenente alcuni grammi di eroina, il tutto posto sotto sequestro.