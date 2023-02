Il 38enne insospettabile trovato con 3 flaconi di "droga dello stupro"

Un perfetto insospettabile. Mai un problema con la giustizia, nessun guaio con le forze dell'ordine. Almeno fino a venerdì. Un uomo di 34 anni, cittadino italiano, è stato arrestato a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di 60 ml di Gbl, la sostanza - che di solito si assume diluita nei cockatail - conosciuta come "droga dello stupro" perché causa momentanee perdite di memoria.

Il 34enne è stato fermato verso le 13.30 per un normale controllo in via Eugenio Torelli Viollier dopo che lui e l'amico che lo accompagnava hanno cercato di cambiare strada alla vista di una volante. I poliziotti del commissariato Greco Turro hanno quindi deciso di approfondire e addosso gli hanno scoperto un flacone con dentro 20 ml di droga.

A quel punto gli agenti hanno passato al setaccio anche casa sua, a Sesto San Giovanni, da dove sono saltati fuori altri due flaconi. Per lui sono così scattate le manette.