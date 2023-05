Il pusher con la droga griffata Torre Eiffel incastrato da "Kymon"

Tradito dal fiuto del cane antidroga. Un uomo di 45 anni, cittadino egiziano con precedenti, è stato arrestato mercoledì pomeriggio a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato scoperto in possesso di un chilo di hashish.

A incastrarlo sono stati gli agenti della squadra investigativa del commissariato Comasina, che stavano effettuando dei controlli nel quartiere. Passando fuori da un palazzo abbandonato in via Grazioli, i poliziotti hanno notato il 45enne scambiare qualcosa con un uomo che è poi stato fermato e trovato con una dose di hashish.

A quel punto gli investigatori hanno controllato lo stabile da cui era uscito il 45enne alla ricerca di altra droga. Decisivo è stato il fiuto di "Kymon", un cane poliziotto di razza pastore belga, che è riuscito a scovare 25 grammi di cocaina e quasi 10 panetti di "fumo" - per un peso totale di un chilo - su cui era stato messo un adesivo col simbolo della Torre Eiffel, evidentemente un modo per distinguere la partita e la qualità dello stupefacente.

Per il 45enne sono quindi scattate le manette. La stessa sorte che poco dopo, verso le 19.30, è toccata a un 36enne bloccato dalla polizia in via Fratelli di Dio mentre rovistava nel bagagliaio di una Audi A4. Raggiunto dopo un tentativo di fuga, gli sono stati sequestrati 79 involucri di coca, per oltre 40 grammi, nascosti in un calzino.