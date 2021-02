Milano, vede la polizia e cambia strada: preso lo spacciatore con l'hashish "di Batman"

In manette un ragazzo di 22 anni. Aveva quasi 90 grammi di 'fumo' con il logo di Batman

Voleva evitare di attirare l'attenzione e alla fine, suo malgrado, ha ottenuto l'effetto esattamente opposto. Un ragazzo di 22 anni, un giovane italiano senza nessun precedente, è stato arrestato verso le 18 di mercoledì pomeriggio a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso in possesso di alcune dosi di hashish.

A bloccarlo sono stati i poliziotti delle Volanti, che lo hanno controllato in via Losanna dopo una strana "mossa" del 22enne. Alla vista dell'auto della polizia, infatti, il giovane ha cercato di cambiare strada e ha così attirato l'attenzione dei poliziotti, che hanno deciso di approfondire.

Appena fermato, il ragazzo ha consegnato spontaneamente poco più di 3 grammi di hashish, ma dopo essere stato perquisito è stato trovato con altri 84 grammi di "fumo", su cui era impresso il logo di Batman. Nella sua auto gli agenti hanno invece scoperto un bilancino di precisione, mentre a casa sua - a Rozzano - sono stati sequestrati poco più di 1 grammo di droga e tutto il materiale necessario per confezionare le dosi, oltre a 100 euro in contanti. Per lui a quel punto sono scattate le manette.