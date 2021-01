Milano, il fiuto dei poliziotti: trovano serra di marijuana attirati dal forte odore d'erba

I poliziotti erano nel suo condominio per fare un provvedimento a uno dei residenti sottoposti agli arresti domiciliari ma l'odore intenso di marijuana che provveniva da un appartamento hanno attirato la loro attenzione. Così hanno controllato. Alla fine, un cittadino italiano di 32 anni, incensurato, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

È accaduto venerdì 15 gennaio, poco prima delle 19 i poliziotti del Commissariato Porta Genova, dopo aver notificato il provvedimento in un'abitazione in via Marostica, si sono insospettiti perché, da un appartamento ubicato nello stesso stabile, proveniva un forte odore di marijuana.

Gli agenti hanno così provveduto alla perquisizione dell'immobile. Dentro c'era il 32enne che ha riferito di essere ospite della sua compagna, al momento in casa. I poliziotti hanno rinvenuto all'interno di un mobile del soggiorno tre barattoli con 70 grammi di marijuana e, in un'altra stanza, due box serra con lampade a spettro solare, con all'interno 16 piante di marijuana. All'interno di un armadio, inoltre, sono state rinvenute altre quattro piante prive di foglie ma con infiorescenze appese a delle grucce per la fase di essicazione.

Successivamente, quando si è presentata la proprietaria dell'abitazione, nonché compagna dell'arrestato, il 32enne ha riferito agli agenti di essere lui stesso l'artefice della coltivazione della sostanza stupefacente rinvenuta nell'appartamento. La donna, italiana di 42 anni incensurata, è stata denunciata in stato di libertà per lo stesso reato.