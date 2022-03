'Esce dai domiciliari' ma ha la droga in casa: arrestato

Nonostante fosse da poco uscito dagli arresti domiciliari, ha continuato a spacciare. Scoperto dalla polizia con hashish e cocaina in casa, è stato arrestato. L'episodio il 28 marzo in via Satta, zona Quarto Oggiaro.

L'uomo, un 45enne tunisino con diversi precedenti, aveva terminato la detenzione ai domiciliari da pochi mesi, ma si era subito riattivato per vendere stupefacenti.

Dopo che durante la perquisizione nella sua casa gli agenti hanno trovato oltre 80 grammi di hashish e circa 20 grammi di cocaina, per lui sono scattate, di nuovo, le manette.