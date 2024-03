Segnala alla proprietaria di casa che non funziona la luce e viene arrestato

Si è presentato due giorni prima della data di arrivo concordata e quando ha segnalato all’affittacamere che non funzionava la luce sono scattate le manette. Un 29enne nigeriano è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio in viale Teodorico a Milano (ex zona Fiera) nella mattinata di domenica 24 marzo.

Tutto è successo intorno alle 10.30 quando l’uomo è arrivato nella struttura due giorni prima del previsto. La camera gli è stata data regolarmente, ma all’affittacamere sono sorti i primi dubbi. Poco dopo il 29enne ha segnalato ai gestori che non aveva energia elettrica, i gestori della struttura (moglie e marito) sono intervenuti per risolvere il disservizio, ma hanno notato diverse persone allontanarsi.

Insospettiti hanno chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti gli agenti di via Fatebenefratelli che hanno trovato su una mensola 190 di ketamina, altri 15 di hashish e cinque telefoni. Per lui sono scattate le manette.