Cerca di fare la spesa gratis all'Esseluinga: arrestato

Voleva fare la spesa a modo suo (e senza passare dalle casse). Risultato? Le manette. Un 34enne marocchino è stato arrestato dalla polizia dopo aver cercato di rubare diverse bottiglie di alcolici all'Esselunga di via Feltre a Milano nel tardo pomeriggio di venerdì 5 gennaio.

Tutto è successo poco prima delle 19, come riferito dalla questura. L'uomo ha prima preso diverse bottiglie e poi si è diretto verso la cassa dove ha superato la barriera antitaccheggio. È stato fermato dall'addetto alla sicurezza, ma ha estratto un paio di forbici minacciandolo. Nel frattempo è intervenuto sul posto il 113 che ha braccato il 34enne poco lontano. È stato arrestato con l'accusa di rapina impropria. La refurtiva è stata restituita al supermercato.

Nel pomeriggio di venerdì, invece, gli agenti hanno arrestato un 34enne georgiano in via Padova. L'uomo ha cercato di rubare 84 euro di spesa all'AuMai e per lui sono scattate le manette con l'accusa di furto.