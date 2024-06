È stato arrestato uno dei due ragazzi evasi dal Beccaria

Prima il controllo, poi la colluttazione con i carabinieri e infine le manette. È stato arrestato uno dei due ragazzi che era evaso dal carcere minorile Cesare Beccaria di Milano nel pomeriggio di venerdì 14 giugno.

I militari della stazione di Cesate, insieme ai colleghi di Lainate e al radiomobile di Rho, hanno rintracciato il giovane in stazione a Garbagnate Milanese, a bordo di un treno diretto a Cadorna. Durante il controllo il 16enne “ha opposto resistenza attiva andando in escandescenza”, hanno puntualizzato i carabinieri. Il ragazzo è stato bloccato e ammanettato. Prima di essere accompagnato al Beccaria è stato visitato dai medici dell’ospedale San Carlo poiché aveva manifestato alcuni dolori al petto. Successivamente è stato trasferito nella struttura di via dei Calchi Taeggi.

Il giovane è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e evasione; era stato arrestato e trasferito al Beccaria martedì 11 giugno per scontare una pena definitiva a quasi un anno di reclusione per rapina e per un'ordinanza di custodia cautelare, sempre per rapina. Sono in corso le ricerche per rintracciare il secondo ragazzo evaso, un 17enne che era entrato nell’istituto il 14 maggio.

Non è la prima fuga dal Beccaria. Il 30 maggio, un detenuto era evaso scappando durante un trasferimento in una comunità. Il 19 maggio un altro ragazzo era evaso dalla struttura penitenziaria, ma era stato catturato nelle immediate vicinanze. L'episodio che aveva destato più scalpore era stato quello dell'evasione di ben 7 detenuti a Natale 2022, poi catturati. Ad aprile, invece, 13 agenti del carcere erano stati arrestati al termine di una indagine della procura su alcuni episodi di violenza in carcere.