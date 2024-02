Zuffa tra fratelli davanti alla mamma, arriva la polzia e uno viene arrestato

Prima la zuffa tra fratelli davanti alla madre, poi le manette per il ragazzo più grande. È successo nel primo pomeriggio di mercoledì 21 febbraio in un condominio di via Lorenteggio. Nei guai un 22enne già noto alle forze dell’ordine, arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutto è successo intorno alle 14, come riferito dalla questura. Sono stati i vicini di casa a chiamare il 112, allarmati dalle urla che arrivavano dall’appartamento. Quando la polizia ha bussato alla porta ha aperto la madre e vedendo gli agenti ha detto “Non è successo niente, potete andare”.

I poliziotti, comunque, sono entrati nell’appartamento per accertarsi che la situazione fosse tranquilla. Il 21enne, ascoltato dagli agenti, ha raccontato di essere stato preso a pugni dal fratello maggiore. Proprio quest’ultimo, durante gli accertamenti, si è mostrato nervoso. È quindi scattato un controllo e nella sua camera è stato trovato un pacchetto di sigarette con 93 grammi di hashish, mentre altri 3,5 sono stati trovati tra le sue cose. Per lui sono scattate le manette.