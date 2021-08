I raid dal campo rom di Milano per derubare i clienti dell'hotel 4 stelle

Quando ha capito di essere in trappola, ha cercato di tornare a casa. Ma, purtroppo per lui, gli agenti lo aspettavano lì e gli hanno chiuso anche l'ultima possibile via di fuga. Un ragazzo di 18 anni, un cittadino italiano residente nel campo nomadi di via Negrotto, è stato arrestato sabato pomeriggio a Milano con le accuse di furto pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver messo a segno un colpo, l'ennesimo, fuori dal "Radisson blu", un hotel 4 stelle di via Villapizzone.

A bloccare il giovane sono stati i poliziotti del commissariato Quarto Oggiaro, che si erano appostati davanti all'albergo proprio perché negli ultimi giorni era stato segnalato un aumento esponenziale di furti nelle macchine del clienti.

Verso le 17, l'attenzione degli investigatori è stata attirata da un ragazzo in scooter che si è avvicinato a un'auto con targa francese e si è allontanato dopo aver fatto un paio di giri attorno al veicolo. Passato qualche minuto, il giovane in motorino è tornato in compagnia di un complice, che è sceso dallo scooter, ha spaccato il finestrino della vettura, ha afferrato una borsa ed è risalito a bordo. A quel punto, gli agenti sono intervenuti e i due ladri hanno imboccato la strada contromano nel tentativo di fuggire.

I due si sono diretti verso il campo nomadi di via Negrotto, ma una Volante della polizia aveva sbarrato l'ingresso, ipotizzando proprio che i fuggitivi potessero dirigersi lì. Ormai braccato, il 18ennne alla guida ha fatto inversione per cercare di scappare ancora ma si è scontrato con la macchina degli agenti ed è caduto. Il passeggero è riuscito a fuggire - ed è attualmente ricercato -, mentre per lui la corsa è finita lì.

Analizzando le immagini di un altro colpo messo a segno fuori dal "Radisson blu" con modalità praticamente identiche, gli investigatori hanno riconosciuto il 18enne come uno degli autori del furto. E quello potrebbe non essere l'unico.