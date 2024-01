Gli scippatori della M1: arrestato un 19enne riconosciuto dalle vittime

Erano stati segnalati più volte per diversi furti in metropolitana, per questo quando gli agenti della Polmetro li hanno visti hanno subito capito che si trattava di loro. Nella giornata di ieri, 25 gennaio, due uomini erano alla banchina di Duomo della M1 in direzione Sesto quando, passando di lì, la Polmetro li ha riconosciuti come i presunti autori di due furti compiuti negli scorsi giorni. I due hanno tentato subito la fuga: uno però è stato fermato.

Gli agenti hanno placcato un ragazzo di origini marocchine di 19 anni ritenuto responsabile di due furti in metropolitana. Il primo, il 2 gennaio scorso quando una donna di 33 anni ha subito dapprima un tentativo di scippo alla borsetta non andato a buon fine, poi lo strappo della collanina. È accaduto intorno alle 19.30 alla fermata della M1 di Porta Venezia. Il secondo, invece, è avvenuto il 23 gennaio sempre sulla metropolitana rossa alla fermata di Pasteur: stessa modalità e questa volta la refurtiva è stata un bracciale d’oro ai danni di un ragazzo.

Il 19enne è stato riconosciuto da entrambe le vittime di furto. È stato arrestato e indagato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Del complice si sono perse le tracce.