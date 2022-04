Il ladro tradito dalla sua fama preso dopo il blitz nel palazzo in centro

Troppo "famoso" per passare inosservato. Un uomo di 65 anni, un italiano con numerosi precedenti alle spalle, è stato arrestato mercoledì pomeriggio a Milano subito dopo un blitz in un appartamento del pieno centro città.

Per lui i guai sono iniziati quando gli agenti della squadra investigativa del commissariato centro lo hanno visto uscire in fretta e furia da un palazzo di via Meravigli, in zona Cordusio. Dopo averlo riconosciuto, e ben consapevoli della sua "esperienza", i poliziotti si sono insospettiti e hanno continuato a tenerlo d'occhio, certi che avesse appena messo a segno un colpo. In corso Magenta, dove il 65enne ha tirato fuori dalle tasche due rotoli di banconote, gli investigatori hanno deciso di fermarlo e perquisirlo.

È bastato poco per scoprire che effettivamente il ladro aveva cercato di forzare le porte di alcune abitazioni del condominio di via Meravigli prima di riuscire a entrare nella casa di una 88enne, a cui aveva rubato il portafogli con all'interno 145 euro. Lui stesso ha poi confessato.