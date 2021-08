Il colpo da 50mila euro nell'hotel in centro e il ladro in cravatta con l'auto della moglie

Arrestato un 29enne cileno. A maggio un blitz in un hotel del centro. E forse non è l'unico

Prima la targa di un'auto, poi le telecamere. Passo dopo passo, forse senza accorgersene, ha lasciato dietro di sé una serie di indizi neanche troppo difficili da mettere insieme. E così è finito in manette. Un uomo di 29 anni, cittadino cileno, è stato arrestato mercoledì pomeriggio a Roma dagli agenti della squadra mobile di Milano in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di furto aggravato.

Il 29enne, fermato mentre mangiava una pizza insieme alla famiglia nella Capitale, è accusato di aver messo a segno un colpo da oltre 50mila euro in un hotel del centro del capoluogo meneghino. Il 12 maggio scorso, stando a quanto accertato dagli investigatori, diretti da Marco Calì e coordinati dal pm Francesco Crupi, il ladro era riuscito a entrare nella camera d'albergo di una coppia di turisti tedeschi ed era poi fuggito con gioielli, computer e contanti.

I poliziotti avevano recuperato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e dell'hotel e avevano subito individuato l'uomo che era entrato in azione indossando camicia e cravatta - e con uno zaino sulle spalle -, probabilmente per confondersi tra i clienti e non dare nell'occhio.

Andando a ritroso, avevano scoperto che il ladro era arrivato fuori dall'albergo a bordo di una macchina a noleggio, il cui contratto è poi risultato intestato a una donna, la compagna del sospettato. I frame registrati nell'hotel e nelle strade vicine hanno poi effettivamente confermato che il 29enne - domiciliato a Gorgonzola - era proprio il ladro che gli investigatori stavano cercando.

Il ragazzo, che ha precedenti praticamente identici, potrebbe aver colpito anche altre volte, con modalità uguali. Gli agenti sono infatti quasi convinti che ci sia sempre la sua firma su un altro colpo messo a segno in bed and breakfast del Quadrilatero.