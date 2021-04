Lo scippatore inseguito e arrestato nel mezzanino della metro a Milano

"Colpo" riuscito, ma fuga fallita. Un uomo di 40 anni, un cittadino peruviano, è stato arrestato mercoledì sera a Milano con l'accusa di furto dopo aver scippato una donna di 45 anni del cellulare.

Il blitz del 40enne, stando a quanto ricostruito e riferito dai carabinieri, è avvenuto alle 22.30 nelle stazione metropolitana di Bisceglie, sulla metro rossa M1. Il ladro ha sorpreso la vittima alle spalle, le ha strappato il telefono dalle mani ed è fuggito.

O almeno ci ha provato. Perché le sue azioni non sono sfuggite all'addetto alla sicurezza di Atm, che ha subito allertato il 112, che ha inviato sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile. Sono stati proprio il vigilantes e i militari a rincorrere lo scippatore, riuscendo a fermarlo mentre era ancora all'interno del mezzanino della metropolitana.

Per lui sono scattate le manette, mentre la donna è stata medicata in strada dall'equipaggio di un'ambulanza del 118 per una lieve escoriazione alla mano destra. Fortunatamente la vittima non ha avuto bisogno del trasporto in pronto soccorso.