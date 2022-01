L'uomo che ruba in tre negozi mentre i carabinieri lo guardano dalle telecamere

Arrestato praticamente "in diretta". Un uomo di 28 anni, un cittadino marocchino con precedenti, è finito in manette domenica con l'accusa di furto aggravato dopo essere stato sorpreso a rubare all'interno del centro commerciale Milanofiori di Assago.

A fermarlo sono stati i carabinieri che verso le 20 erano andati nella "control room" del mall per acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza di un altro blitz avvenuto in mattinata in un negozio di bigiotteria.

Proprio mentre i militari si trovavano davanti agli schermi hanno notato il 28enne che usciva da un negozio con delle grandi borse in mano e hanno immediatamente capito che qualcosa non andava. Dopo averla raggiunto e fermato, i carabinieri hanno infatti scoperto che aveva appena rubato sette abiti. Continuando la perquisizione, gli investigatori hanno accertato che anche le altre due borse che aveva con sé erano piene di vestiti fatti sparire da altri due negozi dello stesso centro commerciale.

Il ragazzo, che comunque non dovrebbe essere coinvolto anche nel furto della mattina, è stato quindi arrestato.