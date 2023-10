Gira con l'auto imbottita di coca e soldi: arrestato

Qualche grammo di coca nel cruscotto, altri 32 tra i cuscini del sedile e durante la perquisizione sono saltati fuori anche i soldi (1.200 euro). E per lui sono iniziati i guai. È successo a Garbagnate Milanese (hinterland nord di Milano) nella serata di sabato 7 ottobre; nei guai un cittadino albanese di 48 anni arrestato dai carabinieri.

Tutto è iniziato con un normale controllo stradale in via Gran Sasso quando i militari della compagnia di Rho hanno fermato un'auto con a bordo tre persone. Il conducente ha subito consegnato tre dosi di cocaina (1,5 grammi) e successivamente è scattata la perquisizione dell'auto. Tra i cuscini del sedile anteriore sono stati trovati 32 grammi di bianca. Durante la perquisizione personale, invece, sono saltate fuori banconote per 1.200 euro.

Non solo, durante gli accertamenti è emerso che il 48enne (con un altro alias) nel 2020 era stato espulso e accompagnato alla frontiera. A bordo dell'auto c'erano anche altre due persone: un uomo di 44 anni e una donna di 50. Nella borsetta di quest'ultima è stato trovato un coltelo a serramanico. Per questo è stata denunciata porto abusivo di oggetti atti a offendere. Il conducente, invece, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e reingresso illegale sul territorio nazionale.