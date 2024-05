Due chili di fumo nascosto nelle “barrette di cioccolato”: un arresto

Oltre due chili e 200 grammi di hashish nascosto nelle “barrette di cioccolato” sequestrati e un 52enne in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È il risultato di un blitz del commissariato di Sesto San Giovanni messo a segno nella giornata di venerdì 10 maggio

Gli agenti della squadra investigativa del commissariato hanno individuato il 52enne e “l’hanno seguito a distanza per diversi giorni”, hanno puntualizzato dalla questura in una nota. Venerdì pomeriggio gli investigatori l o hanno visto uscire dal suo appartamento di uno stabile in via Marzabotto per poi dirigersi verso i numerosi garage del condominio e, giunto all’altezza di uno di questi, non di sua proprietà, ha iniziato a guardarsi intorno.

Accortosi dei poliziotti a continuato a camminare per dirigersi verso il suo di box. A questo punto, gli agenti l’hanno fermato, hanno effettuato una perquisizione, senza trovare nulla. Attraverso un mazzo di chiavi trovato addosso al 52enne sono riusciti a risalire al un secondo box, dove è stata trovata e sequestrata la droga. Più nel dettaglio sono stati trovati 2,260 kg di hashish suddivisi in barrette avvolte nelle bustine di carta di svariate marche di dolci e diverse dosi di cocaina per un peso totale di circa 130 grammi.