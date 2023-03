680 grammi di hashish in casa: arrestato 20enne

Si aggirava per il paese con fare sospetto. I carabinieri hanno deciso di controllarlo e, fin da subito, si è mostrato molto agitato e preoccupato: addosso aveva 16 grammi di hashish, suddivisi in dosi nascoste nelle tasche dei pantaloni. Il controllo è stato effettuato nel centro di Landriano, tra Pavia e Milano.

Il giovane (un 20enne del luogo) è stato a quel punto sottoposto alla perquisizione del domicilio. I carabinieri, in casa, hanno trovato altri 660 grammi di hashish nel cassetto del comodino della camera da letto, oltre al materiale per pesare la sostanza e confezionare le dosi. Il 20enne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo.