Trapper arrestato mentre torna da Ibiza: "Mandante dell'accoltellamento a Simba la Rue"

Ultimo arresto per l'accoltellamento ai danni del rapper Simba la Rue, avvenuto lo scorso 16 giugno a Treviolo (Bergamo), nell'ambito di una faida tra gang di musicisti rivali. Il rapper Samir Benskar è stato arrestato sabato pomeriggio all'aeroporto di Malpensa dove era appena arrivato di rientro dalle vacanze a Ibiza.

Vent'anni, Benskar è nato in Italia, ha origini nordafricane e risiede nel Padovano. Anche lui rapper, è amico del noto Baby Touché ed è appassionato di pugilato. Prima dell'arresto si trovava in Spagna in viaggio, proprio insieme a Touché. In quei giorni i loro quattro presunti complici sono finiti in manette, accusati di tentato omicidio in concorso.

Secondo gli inquirenti, Benskar, come la fidanzata di Simba, la 31enne Barbara Foscali, avrebbe avuto il ruolo di 'mandante/istigatore' dell'aggressione al rapper, che nell'agguato ha rischiato la vita e che in seguito ha dovuto subire diversi interventi chirurgici, con il pericolo anche di perdere la gamba.