Aggressioni a steward e poliziotti: diversi daspo e un arresto per Inter Milan

Un arresto e diversi Daspo per aggressioni agli addetti alla sicurezza dello stadio. Oltre alla qualificazione dei Nerazzurri in finale di Champions League, Inter-Milan si lascia dietro i guai con la giustizia di alcuni tifosi nei pressi dello stadio San Siro. Il più grave di tutti ha comportato l'arresto di un tifoso milanista di 18 anni. La polizia di Stato lo ha bloccato per resistenza e violenza e lesioni a pubblico ufficiale e ingresso illecito all’impianto sportivo. Per lui, un marocchino, è scattato anche un Daspo di 3 anni.

Il dispositivo di ordine pubblico predisposto dal questore di Milano, Giuseppe Petronzi, si è concentrato presso diverse porte di accesso allo stadio Meazza per impedire il tentativo di scavalcamento da parte di tifosi sprovvisti del biglietto. Gli agenti della polizia di Stato, i militari dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, con la polizia locale per la parte di competenza, sono stati impegnati sin dal primo pomeriggio anche in centro città per monitorare l’entusiasmo dei tifosi a che non possa sfociare in disordini o turbare l’ordine pubblico.

Daspo di un anno per un 19enne tifoso dell’Inter che, oltrepassati i tornelli senza biglietto, è stato notato e bloccato dallo steward che ha ricevuto un pugno. Il ragazzo è stato prontamente allontanato dallo stadio. A un cittadino italiano di 28 anni, tifoso nerazzurro, invece, la misura prevede il divieto per 2 anni per aver commesso violenza nei confronti di uno steward e resistenza a pubblico ufficiale.