Il dissing tra i gruppi, le minacce e la sparatoria: arrestato il rapper Kappa 24K

Il rapper milanese Kappa 24K è stato arrestato all'alba di venerdì 4 febbraio. È accusato di detenzione e porto abusivo di arma da fuoco e di aver esploso colpi di pistola in aria. Il cantante, portato in carcere in seguito a un'ordinanza di custodia cautelare firmata dalla gip Natalia Imarisio, sarebbe coinvolto nell'agguato avvenuto l'8 gennaio in piazza Monte Falterona a Milano, zona San Siro.

Il 32enne, secondo quanto ricostruito dagli agenti della seconda sezione della squadra mobile, avrebbe aperto il fuoco per intimidire Carletto Testa, il 51enne arrestato nei giorni scorsi per aver sparato - sempre in quell'agguato dell'8 gennaio - a un ragazzo di 26 anni. I detective, guidati da Marco Calì e Vittorio La Torre e coordinati dal Pm Stefano Civardi, sono arrivati a Kappa 24K approfondendo le indagini dopo l'arresto di Testa; fondamentali per identificare il rapper sono state le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso della zona e le testimonianze di chi era presente.

L'8 gennaio, nel dettaglio, si sarebbe verificato uno scontro tra due gruppi rapper rivali di San Siro: uno legato a Kappa 24K e la 7zone. La questione, legata a diritti d'autore e case discografiche, era nata sui social: prima qualche sfottò su Instagram e TikTok, poi il tutto è degenerato fino alle pistole. Ma prima della sparatoria in Piazza Falterona, avvenuta alle 20:30, i due gruppi si sarebbero fronteggiati altre due volte.

Il primo contatto tra i due sarebbe avvenuto in Piazza Prealpi. In zona Portello era volato qualche spintone e qualche schiaffo, un regolamento di conti che tuttavia ha solo aumentato la tensione: i due gruppi rivali (senza che Testa fosse presente) se la sono giurata e qualche ora dopo si sono trovati in piazza Falterona. Qui, intorno alle 18:30, si sarebbe presentata la 7Zone accompagnata da Testa che, in un primo momento, sarebbe stato disarmato dagli avversari. In questo frangente sarebbero partite chiamate e altre richieste di "rinforzo" e Kappa 24K avrebbe videochiamato qualcuno (gli investigatori non sanno indicare chi) e avrebbe detto "Se vieni qui ti sparo in faccia".

Due ore dopo, intorno alle 20:20, Carlo Testa è ricomparso in Piazza Falterona ed è partita la sparatoria. Kappa 24K avrebbe esploso quattro colpi di pistola mentre Carletto Testa avrebbe sparato con una calibro 7.65. E uno di questi proiettili si è conficcato nella gamba di un ragazzo di 26 anni.