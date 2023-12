Ruba un iPhone in centro a Milano con la "tecnica del foglio"

Ha rubato l'iPhone a una turista utilizzando la "tecnica del foglio" e per lei sono scattate le manette, arrestata dalla polizia. È successo in un ristorante di via Gaetano Giardino a Milano (letteralmente alle spalle del Duomo) nella giornata di sabato 16 dicembre; nei guai una 20enne romena.

Tutto è successo tra i tavoli del locale: la 20enne si è avvicinata a due ragazze e, dopo aver mostrato loro un foglio lo ha appoggiato proprio al di sopra di un iPhone che si trovava sul tavolo. In un attimo si è impossessata del telefono, ma è stata notata dagli agenti della sesta sezione della squadra mobile che l'hanno fermata.

La 20enne è stata arrestata, il telefono invece è stato recuperato e restituito alla legittima proprietaria.