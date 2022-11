La 25enne (con un mandato d'arresto europeo) beccata a rubare a Milano

Furti contro i turisti di Milano e destinataria di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità croata per furto e truffa. Gli agenti del Nucleo reati predatori della polizia locale meneghina hanno arrestato D.S., 25 anni, specializzata nel colpire i viaggiatori.

L'arresto è arrivato lo scorso 31 ottobre. Quel giorno, i ghisa di pattuglia nell'area della Stazione Centrale e della metropolitana si accorgono della presenza di tre donne, già note e con numerosi precedenti per furto specialmente ai danni dei turisti: decidono di tenerle d'occhio e poco dopo le vedono seguire una signora diretta ai treni. Gli agenti intercettano lo sguardo di intesa fra le tre che attivano una prassi consolidata: mentre una si avvicina e tenta il furto, le altre due si posizionano in modo da coprirla aprendo le sciarpe per occultare la vista ai passanti. Ma il tentativo non va a buon fine perché la signora entra in uno dei bar della stazione.

Prima che riescano a disperdersi tra la folla alla ricerca di una nuova vittima, gli agenti fermano le donne. Dal controllo dei documenti emerge che una delle tre, D.S. 25 anni, è destinataria di un mandato di arresto europeo, pertanto viene immediatamente arrestata e portata nel carcere di San Vittore.