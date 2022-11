Cercano di derubare un ragazzo alla biblioteca degli alberi: fermati

Prima ha tentato di derubare un passeggero su un treno (ma è stato smascherato dallo stesso viaggiatore), successivamente insieme a un complice ha cercato di derubare un ragazzo seduto sul prato della biblioteca degli alberi. E per loro sono scattate le manette. Due algerini di 35 e 34 anni sono stati arrestati dagli agenti della Polfer con l'accusa di furto aggravato in concorso.

Tutto è iniziato quando uno dei due ladri ha cercato di rubare lo smartphone a un passeggero su un treno in arrivo alla Stazione Centrale da Locarno (Svizzera). Il malvivente, vistosi scoperto, ha consegnato il telefono alla vittima per poi dileguarsi. Proprio durante la fuga ha perso il proprio documento che la vittima ha consegnato ai poliziotti. "La descrizione fornita dal viaggiatore ha consentito ai poliziotti di rintracciarlo in via passeggiata Luigi Veronelli in compagnia di un connazionale", si legge in una nota diramata dalla questura.

I poliziotti hanno notato che i due stavano per compiere un furto: mentre uno dei due si era posizionato di fronte a un ragazzo seduto sul prato (per monitorare l'eventuale arrivo di forze dell'ordine) il complice si stava impossessando del suo marsupio nascondendolo all'interno del proprio giubbotto. Entrambi sono stati bloccati dagli agenti della Polfer e arrestasti; il marsupio contenente portafoglio, documenti e carte di credito è stato restituito al proprietario che non si era accorto di nulla.